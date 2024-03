Dodò: “Il Franchi regala sempre grandi emozioni. Questa squadra è la mia seconda famiglia”

Dodò ha parlato a Mixed Zone al termine di Fiorentina-Maccabi Haifa. Le parole del terzino viola:

“Il Franchi regala sempre emozioni molto grandi, sia a me che alla mia famiglia. Questa squadra è la mia seconda famiglia, sono contento di stare insieme a loro, non solo in campo, ma anche fuori perché sono grandi persone. Ho ringraziato tutti prima di entrare in campo, perché in questi 5 mesi sono stati sempre con me. Lo staff medico, i calciatori e la società della Fiorentina. Il dottore mi ha detto che stavo lavorando per questo momento e sono entrato in campo pensando di fare quello che ho sempre fatto. Quest’anno abbiamo una mentalità diversa, perché sappiamo gli errori che abbiamo fatto l’anno scorso. Contro l’Atalanta speriamo di fare una grande prestazione”.

