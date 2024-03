I giocatori del Maccabi provocano la Curva Fiesole, rissa a fine partita sulle scale del tunnel spogliatoi

Momenti di tensione dopo la fine della partita tra Fiorentina e Maccabi. Quando lo stadio era praticamente vuoto, con solo pochi tifosi all’interno dell’impianto, la squadra del Maccabi uscendo dal campo, dopo aver salutato i propri tifosi, ha avuto gesti e frasi provocatorie nei confronti della Curva Fiesole che stava fischiando il loro ritorno nello spogliatoio mostrando anche le bandiere della Palestina. Alcuni membri dello staff del Maccabi hanno mostrato la bandiera di Israele, qualcuno si è fermato a insultare i tifosi viola, altri hanno applaudito ironicamente e fatto gestacci. A quel punto, la sicurezza ha dovuto placare i giocatori che si erano fermati davanti la Fiesole per provocare e sono nati diversi litigi tra la sicurezza del Franchi e alcuni giocatori del Maccabi che non smettevano di far gesti contro i tifosi viola.

⚠️ I giocatori del Maccabi provocano la Curva Fiesole mostrando la bandiera di Israele, scoppia la rissa dopo la partita 🤬 pic.twitter.com/GNTThxAQOe — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) March 14, 2024

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO IL MACCABI