Bucchioni ribadisce: “Italiano non vuole restare alla Fiorentina senza aver rinnovato il contratto”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole su Italiano e sul mercato viola:

“Per quello che so io, che filtra dal suo entourage, l’allenatore è in scadenza e non pare aver intenzione di ripartire senza aver rinnovato il contratto. Chiede certezze, ha fatto un grande lavoro, ha messo le basi per una grande Fiorentina, ma per fare questo devi avere la forza contrattuale di 2/3 per lavorare tranquillo. Se hai fiducia di un allenatore devi dimostrargli fiducia, anche per avere forza con i giocatori che arrivano. Al primo momento negativo con il contratto in scadenza pensi già a mandare via l’allenatore. Non sono allarmato, non ho motivo motivo di credere che la Fiorentina non lo voglia fare, una società seria come la Fiorentina ha le idee chiare e vuole rinnovare.

Poi la seconda parte riguarda i giocatori da inserire, mi immagino una rosa di giocatori intercambiabili, in quella riunione dopo la Juventus sono stati detti quali sono i ruoli su cui investire.

Credo che il nome di Torreira ci sia nei nomi, non è stato scaricato dell’allenatore, quando hai una filosofia di gioco, puoi anche cambiare Torreira con un giocatore alle stesse qualità. Però Torreira lo hai già avuto e lo conosci, se non hai lui devi avere uno bravo come lui o magari anche meglio. Se dovesse essere Maxime Lopez, non avevo mai sentito questo nome accostato alla Fiorentina, ma questo è forte forte, lo guardo da due anni, grande intelligenza, è veramente bravo, ha capacità aerobiche, è cattivo, ha visione.

Italiano rimane alla Fiorentina se la Fiorentina ha le sue stesse ambizioni, a Firenze sta da dio, il suo step di crescita lo ha fatto qui. Non so se rimarrà un anno, non credo sia un’opportunista. Io non mi fascio la testa, sono sicuro che la Fiorentina andrà avanti con Italiano, non ho motivo di credere il contrario.

Credo che se mercoledi la Fiorentina dica a Italiano che non si riscatta Torreira perchè c’è Amrabat qualche portiere nascerebbe, lui non può essere il titolare, può essere uno dei 6 giocatori del centrocampo che si andrebbero a interscambiare, il regista serve ugualmente se dovesse andare via Torreira.

Mi risulta che Ramadani e Barone si sono sentiti in videocall, ci sarà anche Fali Ramadani nell’incontro tra la Fiorentina e Italiano di mercoledi. Fali Ramadani è una persona seria e lo ha confermato anche lo scorso anno con il rinnovo di Milenkovic, credo che si parlerà anche di quello”

CHIELLINI E IL RIMPIANTO DI AVER LASCIATO LA FIORENTINA