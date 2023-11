Conference League, Maxime Lopez verso un posto in mediana, anche Ikoné dal 1’

Il famoso giovedì di coppa è alla fine la cura migliore per ritrovare serenità in campionato. L’imperativo è dare continuità al percorso europeo, prima di pensare nuovamente al campionato con il Bologna (lanciatissimo) alle porte. Italiano può cambiare diversi elementi visti in campo con la Juventus, anche se è complicato pensare alle variazioni: ieri la squadra ha svolto seduta di scarico, con Pierozzi e Kayode che stanno provando a recuperare in fretta. Probabile che si rivedano soprattutto Maxime Lopez in mediana e Ikoné in attacco dall’inizio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI BAIANO