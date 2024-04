Repubblica, Maxime Lopez, la Fiorentina pensa alla sua conferma ma niente 9 milioni al Sassuolo 

La strana annata di Maxime Lopez vivrà oggi pomeriggio all’Arechi di Salerno una nuova pagina: arrivato l’ultimo giorno di mercato, contemporaneamente alla cessione di Amrabat, il centrocampista francese ex Sassuolo ci ha messo quasi un campionato per mostrare le proprie qualità. Stasera sarà titolare, insieme a Duncan, nella mediana inedita della Fiorentina: una maglia guadagnata sia per le rotazioni in vista della Coppa Italia, sia per un rendimento in crescita. E così, se l’ingresso in campo a Torino contro la Juventus due settimane fa era stato l’antipasto, nella vittoria con il Viktoria Plzen Maxime si è confermato, legando il gioco e alzando la qualità. Un ingresso in campo che è piaciuto molto a Italiano ma anche alla dirigenza che adesso riflette su quello che succederà in estate.

L’accordo con i neroverdi prevede un diritto di riscatto a favore dei viola a nove milioni di euro, dopo il milione versato come prestito oneroso, ma la società vorrebbe abbassare la quota per continuare ad avere Lopez in rosa anche il prossimo anno. Una trattativa che verrà perfezionata nelle prossime settimane. In stagione Maxime Lopez ha toccato quota 25 presenze, giocando da titolare soprattutto in Conference, dove ha segnato, col Cukaricki, l’unica rete stagionale. Nel resto della fase a gironi, cinque gare dal primo minuto su sei, così come sono state due su tre le partite giocate da titolare in Coppa Italia. Lo score più basso è arrivato in campionato, oscurato soprattutto nella prima parte di stagione dal rendimento di Arthur. Lo scrive Repubblica.

BOOM DI RICHIESTE