Da Roma, Lazio mette nel mirino Maxime Lopez e Berardi: nei prossimi giorni l’incontro con il Sassuolo

Due ipotesi per il centrocampo della Lazio, alla ricerca di un nuovo vertice basso. Secondo Il Tempo, Maxime Lopez e Lucas Torreira sono i due profili seguiti dai biancocelesti. Nei prossimi giorni – si legge – se ne parlerà col Sassuolo, quando i due club si incontreranno per parlare di Domenico Berardi, principale obiettivo per l’attacco. Lo riporta TMW.

