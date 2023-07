Bucchioni su Parisi: “Non è priorità ma è un’opportunità per la Fiorentina. Non c’è di meglio nel suo ruolo”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Offerta per Ikonè dall’Arabia? Ikonè dal punto di vista tecnico me ne libero non volentieri perchè può diventare un gran giocatore. Si vede che può esplodere. Sono scandalizzato su questo calcio degli arabi per quanto riguarda l’immobilismo della FIFA.

Parisi? Su Parisi ci posso credere perchè è seguito dalla Juve e basta ma non ha soldi per intervenire. La Fiorentina può andare a prendersi il sostituto di Biraghi portandosi avanti: è forte forte, se non a 12 anche a 15 milioni nel ruolo vedo poco di meglio in Italia. Non era sicuramente nella lista delle priorità. Magari la considerano un’opportunità oppure considerano già i soldi di Ikonè e la liquidità aumenta.

Colpi di mercato a brevissimo? Me lo aspetto. Ho la sensazione che siano stati bravi a lavorare sott’acqua e ci possono sorprendere. Non so se uno o due per fare un vero e proprio botto ma mi aspetto i colpi tra poco. Anche l’allenatore è tranquillo.”

