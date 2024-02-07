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Il riscatto di Maxime Lopez è fissato a 9 milioni di euro, a 20 invece quello per la cessione di Amrabat

Dal bilancio pubblicato dalla Fiorentina emergono le cifre fissate per i riscatti di Maxime Lopez e Sofyan Amrabat

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2024 12:01
Il riscatto di Maxime Lopez è fissato a 9 milioni di euro, a 20 invece quello per la cessione di Amrabat -
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Dalla Relazione Finanziaria Annuale della Fiorentina al 30 giugno 2023 emergono le cifre esatte dei trasferimenti definiti nella successiva sessione di calciomercato. La coppia Pradè-Barone la scorsa estate ha definito nelle ultime ore di calciomercato la cessione di Sofyan Amrabat in prestito con diritto di riscatto. Solo per il prestito, i red devils hanno speso nove milioni di euro. Non specificato il diritto di riscatto, fissato sui 20 milioni di euro più bonus legati alle presenze e agli obiettivi centrati dallo United. Nel bilancio emerge anche il costo del prestito del suo sostituto: Maxime Lopez. Per acquistare il centrocampista francese dal Sassuolo a titolo temporaneo, la società viola ha sborsato un milioni di euro. Non specificato il diritto di riscatto, fissato però sui nove milioni di euro. Il portiere Oliver Christensen acquistato a titolo definitivo dall'Hertha Berlino è stato pagato 3.8 milioni di euro. Gino Infantino, prelevato dal Rosario Central, è costato 2.85 milioni di euro. Dieci i milioni spesi per acquistare il terzino Fabiano Parisi dall'Empoli 

I COSTI DI BELTRAN E NZOLA

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