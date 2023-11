Maxime Lopez è la nota negativa del centrocampo della Fiorentina: scolastico e sempre in orizzontale

La mediana della Fiorentina sembra in una fase di evoluzione. Vincenzo Italiano contro il Bologna ha fatto vedere qualcosa di nuovo e interessante. Possibile che si vada verso un’era fatta meno di possesso palla e di più verticalizzazioni. Arthur ha in mano le chiavi, molto dipende da lui. Fino all’ultima partita casalinga ha guidato in un certo modo, probabile che adesso gli venga chiesto qualcosa di diverso.

Lì nel cuore della squadra ogni ingranaggio deve funzionare con gli altri in modo perfetto. Il brasiliano ha bisogno anche di essere gestito. Ad oggi Maxime Lopez non ha reso per quanto sperato. Scolastico, spesso troppo orizzontale. Non che abbia fatto malissimo, ma neanche bene. In quella posizione un sei in pagella non basta. Serve una sua veloce crescita per gestire al meglio Arthur.

La nuova filosofia del «meno palla fra i piedi e più furore agonistico« esalta le caratteristiche di Alfred Duncan, che ha iniziato questa stagione con un piglio completamente diverso. Merito di Italiano, degli allenamenti, di un mental coach che lo segue costantemente. Ha bisogno di risalire nella gerarchia – al contrario – Mandragora. Lo scorso anno motore della Fiorentina implacabile da febbraio in avanti. Quest’anno più a corrente alternata. Luci e ombre in mezzo al campo. Il probabile nuovo corso può dare benefici a tanti interpreti. Lo scrive La Nazione

HOLM IL NOME PER LA FASCIA DESTRA DELLA FIORENTINA