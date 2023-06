Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di Maxime Lopez e dei piani della Fiorentina per il centrocampo. L’addio di Amrabat lascerà un importante vuoto, il profilo scelto da Italiano è proprio il giocatore del Sassuolo, ha tutte le caratteristiche che i viola cercano in un regista. La Fiorentina per il momento non ha fatto offerte ma soltanto sondaggi.

LEGGI ANCHE, VICARIO PRIMO OBIETTIVOù