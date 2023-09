Pedullà annuncia: “Fiorentina su Maxime Lopez”. Il suo acquisto è legato alla cessione di Amrabat?

La Fiorentina si muove sul mercato in queste ore frenetiche, come scrive Alfredo Pedullà, la società viola sta virando fortemente su Maxime Lopez, centrocampista classe 1997 del Sassuolo, molto bravo nell’impostare il gioco con velocità e tecnica. Il suo arrivo a Firenze resta da capire se dipende o meno dalla trattativa con il Manchester per la cessione di Amrabat. A breve tutti gli sviluppi.

