Dalle 14 sorteggio Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Ecco le possibili avversarie

Giornata importante non solo per il mercato della Fiorentina ma anche perchè ci saranno i sorteggi per i gironi di Conference League con la squadra viola che nella giornata di ieri ha passato il turno grazie alla vittoria per 2-0 contro il Rapid Vienna. Dalle ore 14 ci sarà la diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina e visibile anche su Labaro Viola per vedere cosa riserveranno le “palline europee” per la squadra di Vincenzo Italiano che è stata inserita in seconda fascia. Queste le squadre presenti in ogni fascia:

PRIMA FASCIA: Eintracht Francoforte (Ger)

Dinamo Zagabria (Cro)

Bruges (Bel)

AZ Alkmaar (Ola)

Gent (Bel)

Fenerbahçe (Tur)

Lille (Fra)

Ferencváros (Ung)

SECONDA FASCIA: PAOK Salonicco (Gre)

Slovan Bratislava (Svk)

Maccabi Tel-Aviv (Isr)

Viktoria Plzen (Cze)

Aston Villa (Eng)

Ludogorets (Bul)

Fiorentina (Ita)

Bodø/Glimt (Nor)

TERZA FASCIA: Genk (Bel)

Zorya Luhansk (Ucr)

FK Astana (Kaz)

Besiktas (Tur)

HJK Helsinki (Fin)

Legia Varsavia (Pol)

Spartak Trnava (Svk)

Olimpia Lubiana (Slo)

QUARTA FASCIA: Zrinjski Mostar (Bos)

Klaksvik (Far)

Aberdeen (Sco)

Cukaricki Belgrado (Srb)

Lugano (Sui)

Breidablik (Isl)

Nordsjælland (Dan)

FC Ballkani (Kos)

