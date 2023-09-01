Commisso e la parola Berardi mai pronunciata. Il presidente ha detto: "Per Altri". Ma qualcuno ha frainteso...

La parola Berardi nell'intervista di Sky Sport non è mai stata pronunciata da Commisso, il presidente ha detto "Per altri

Nel post partita di Fiorentina-Rapid Vienna, ai microfoni di Sky Sport, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato anche del mercato, su precisa domanda riguardante Amrabat ha risposto così: "Abbiamo detto ad Amrabat che se vuole andare via cercheremo di mandarlo via ma lui ha due anni ancora sul contratto e se non si può fare questo affare rimane qui con noi. Ci sono molte trattative in corso per Amrabat e per altri ma non voglio fare i nomi". Ecco, quel "Per Altri" pronunciato velocemente ha fatto credere a tanti che Commisso abbia detto il nome di Berardi come trattativa in entrata ma il giocatore del Sassuolo non è stato mai nominato...

SITUAZIONE AMRABAT SPIEGATA DA PEDULLÀ

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-offerta-di-30-milioni-del-fulham-per-amrabat-lui-aspetta-e-vuole-il-manchester/222351/