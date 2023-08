Pedullà annuncia: “Offerta di 30 milioni del Fulham per Amrabat, lui aspetta e vuole il Manchester”

Sofyan Amrabat sarà protagonista delle ultime ore di mercato. Ieri ha detto no al Nottingham Forest, poco fa (proprio durante la partita di Conference) è arrivata una proposta del Fulham che ha messo sul piatto 30 milioni di euro. La palla passa al centrocampista che ha rifiutato tutto e tutti. Come raccontiamo da mesi, Amrabat aspetta soltanto lo United e bisogna trovare gli incastri per arrivare a una soluzione che non preveda esclusivamente il prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina potrebbe cambiare formula nelle ultime ore, ma adesso la situazione è questa. Amrabat non aprirà a qualsiasi club fin quando ci sarà la possibilità di coronare il suo sogno, ovvero indossare la maglia dei Red Devils. Registriamo a titolo di cronaca l’offerta da 30 milioni del Fulham e seguiremo i prossimi passaggi.

