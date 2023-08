Italiano: “Secondo tempo straordinario. Kokorin si è meritato di giocare. Amrabat? Non spetta a me…”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina e il passaggio del turno in Conference League, queste le sue parole:

“Penso che questi due avversari, Twente lo scorso anno, quest’anno il Rapid Vienna, sono stati due avversari tosti, siamo stati messi alla prova anche quest’anno. L’atteggiamento è di una squadra che doveva tenere il vantaggio, siamo stati tranquilli, si stava complicando ma abbiamo fatto un secondo tempo straordinario. Sono contento, volevamo entrare ai gironi, sentendo parlare i ragazzi sono molto fiducioso.

Il diverbio con il tifoso? Non so cosa dire, a Vienna non abbiamo mai fatto passare la metà campo nel secondo tempo, oggi abbiamo iniziato con qualche tifoso che ha avuto un atteggiamento opposto, non capisco il motivo e non capisco perchè, già dobbiamo combattere contro l’avversario, se ci si mette anche qualche tifoso diventa complicato, dobbiamo essere tutti uniti. Io sono pagato per lavorare e migliorare

Queste partite contano tantissimo, potrebbe essere la competizione meno importante tra quelle europee ma è un grande orgoglio partecipare, dedico questa qualificazione alla mia famiglia

Kokorin è tornato diverso, non si può non premiare chi si impegna, chi va forte, non so domani cosa accadrà con Kokorin ma Italiano dà chance a chi si impegna in allenamento, è stato un professionista serio. Su Amrabat non sta a me dire qualcosa.

Penso che siamo sulla buona strada, il nostro obiettivo è migliorare i numeri dello scorso anno, adesso dobbiamo preoccuparci di migliorare lo stato di forma dei giocatori che sono indietro fisicamente perchè vengono da periodi di inattività o durante il quale non si sono allenati con continuità. Ci sono giocatori che non sono al meglio e devono tornare ad essere in forma

I due che giocano al fianco del centravanti sono attaccanti, e quindi devono fare tanti gol, lui si sta confermando, si sta prendendo delle responsabilità e sono contento. Adesso devono iniziare a fare gol anche gli altri, noi dobbiamo accompagnare con tutti gli uomini. Dobbiamo difendere come ha fatto Ranieri, entrando decisi per evitare di prendere gol evitabili. Lo scorso anno abbiamo preso 10 gol in meno rispetto alla stagione precedente, dobbiamo prendere fiducia, come tutti

