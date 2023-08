PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ DEVASTANTE, MILENKOVIC E RANIERI SONO STATI PERFETTI

Terracciano 6 Non compie nemmeno una parata degna di nota

Dodò 5,5 Non la miglior prestazione del brasiliano che non sempre riesce a trovare la giusta giocata, in fase difensiva rischia poco

Milenkovic 7 Partita di grandissimo spessore tecnico, il serbo non sbaglia praticamente niente. Di testa, di anticipo, palla a terra, un vero e proprio animale

Ranieri 6,5 Altra grande prestazione, interventi sempre decisivi e precisi

Biraghi 6 Buona partita del capitano, sbaglia qualche intervento in una gara però, ricca di voglia, intensità e determinazione

Arthur 6 Buon primo tempo, con il passare dei minuti cala vistosamente dal punto di vista fisico e perde anche alcuni palloni che potevano essere letali. Comunque la sua tecnica e il suo palleggio sono molto importanti per la squadra

Mandragora 6,5 Va vicino al gol con un bel tiro, altre volte è meno preciso. Cerca di essere combattivo e presente, ci riesce

Bonaventura 6 Primo tempo molto sottotono, nel secondo tempo migliora a fa vedere anche qualche grande giocata. Capita che sbaglia scelta e tempi di passaggio, non è da lui

Nico Gonzalez 8 Semplicemente devastante. Non solo per i due gol, ma per una costanza incredibile in tutti i 90 minuti dove con le sue giocate è imprendibile

Kouamè 6,5 Inizia male, con il passare di minuti cresce e la sua velocità diventa una spina nel fianco per la difesa del Rapid Vienna. Protagonista di alcune belle giocate

Nzola 5 Fisicamente non è al meglio e si vede. Si mangia un gol su assist di Nico Gonzalez, non arriva su diversi palloni in area, spesso inciampa sulla palla. Di buono c’è che fa sempre il movimento giusto ed è un punto di riferimento

Beltran 5,5 Entra a furor di popolo dopo la non grande prestazione di Nzola, si impegna tanto, corre, lotta ma sbaglia quando in area gli viene data la palla

Duncan 6 Entra e dà alla squadra ciò che serve nel mezzo: freschezza e fisicità

Sottil 6 Meglio rispetto a domenica, è più preciso nelle sue giocate

LA FIORENTINA DICE NO A DEMME, IL CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI NON ARRIVA