TMW, Fiorentina prepara l’assalto a Maxime Lopez del Sassuolo se parte Amrabat

Archiviata la stagione con una dolorosa sconfitta in finale di Conference League, per la Fiorentina sarà ora tempo di iniziare a programmare la stagione che verrà. Il primo nodo da scogliere sarà il futuro di Vincenzo Italiano, tecnico che nei prossimi giorni dovrà confrontarsi col presidente Rocco Commisso per sciogliere le riserve sul suo futuro. In un senso o nell’altro.

Piace Maxime Lopez del Sassuolo

Poi la società gigliata dovrà anche iniziare la costruzione della nuova squadra, con un occhio alle offerte che arriveranno per i suoi gioielli: in particolar modo, quelle per Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat. Proprio il centrocampista marocchino già vicino al Barcellona a gennaio è uno dei profili più apprezzati nel mercato internazionale e la sua permanenza a Firenze per un’altra stagione con la maglia viola è tutt’altro che scontata. Per questo motivo la Fiorentina guarda oltre e ha già cominciato a valutare profili di possibili sostituti: in questo senso, molto apprezzato il centrocampista centrale del Sassuolo classe ’97 Maxime López. Lo scrive TMW.

LA STAGIONE SI E’ CONCLUSA MA I DIRIGENTI VIOLA SONO GIA’ A LAVORO SUL MERCATO