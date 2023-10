Nazione avvisa: “Maxime Lopez, ora serve il suo salto di qualità. Non ha ancora trovato l’amalgama giusta”

Maxime Lopez, centrocampista gigliato che ancora deve trovare l’amalgama giusta con la Fiorentina. Arrivato l’ultimo giorno di mercato, il francese ancora non è entrato nel cuore della mediana viola. Due gare da titolare (contro Udinese e Ferencvaros) più lo spezzone d’esordio contro il Genk. Tutte occasioni nelle quali non ha riempito l’occhio. La sfida europea di giovedì sera gli ha portato in pagella una sfilza di 5 ed ha giocato la porzione di gara peggiore della Fiorentina. In questo momento, Arthur sembra regalare altre certezze, mentre Lopez ha bisogno di dimostrare davvero chi è. La Fiorentina avrà bisogno della sua miglior versione alla ripresa del campionato ed adesso serve da parte sua un salto di qualità. Lo scrive La Nazione.