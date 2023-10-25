Maxime Lopez in rampa di lancio. Domani un'altra chance? Italiano: "Si allena bene, può giocare"

Poco spazio per Maxime Lopez? Ci pensa Italiano a fare chiarezza. Contro il Cukaricki può tornare dal primo minuto nel centrocampo della Fiorentina

L'assenza di Bonaventura da una parte, ed il possibile turno di riposo per Arthur dall'altra, possono aprire le porte del centrocampo a Maxime Lopez. Il francese non ha ancora trovato spazio con continuità in questo avvio di stagione ma ci ha pensato lo stesso Vincenzo Italiano a far rientrare ogni tipo di allarme: "Maxime si sta allenando bene, ci sta che possa giocare domani, ha caratteristiche molto simili ad Arthur quindi o gioca uno o gioca l’altro". Queste le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina nel corso della conferenza stampa di vigilia per il match di Conference League contro i serbi del Cukaricki. Con tutta probabilità, quindi, Maxime Lopez tornerà dal primo minuto domani e, se anche dovesse essere impiegato solo a gara in corso, le parole di Italiano dimostrano la stima dell'allenatore nei confronti del centrocampista francese.

Pietro Bazzicalupi

LE PAROLE DI MISTER VINCENZO ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

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