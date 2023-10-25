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Maxime Lopez in rampa di lancio. Domani un'altra chance? Italiano: "Si allena bene, può giocare"

Poco spazio per Maxime Lopez? Ci pensa Italiano a fare chiarezza. Contro il Cukaricki può tornare dal primo minuto nel centrocampo della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2023 18:59
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Maxime Lopez in rampa di lancio. Domani un'altra chance? Italiano: "Si allena bene, può giocare"

L'assenza di Bonaventura da una parte, ed il possibile turno di riposo per Arthur dall'altra, possono aprire le porte del centrocampo a Maxime Lopez. Il francese non ha ancora trovato spazio con continuità in questo avvio di stagione ma ci ha pensato lo stesso Vincenzo Italiano a far rientrare ogni tipo di allarme: "Maxime si sta allenando bene, ci sta che possa giocare domani, ha caratteristiche molto simili ad Arthur quindi o gioca uno o gioca l’altro". Queste le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina nel corso della conferenza stampa di vigilia per il match di Conference League contro i serbi del Cukaricki. Con tutta probabilità, quindi, Maxime Lopez tornerà dal primo minuto domani e, se anche dovesse essere impiegato solo a gara in corso, le parole di Italiano dimostrano la stima dell'allenatore nei confronti del centrocampista francese.

Pietro Bazzicalupi

 

LE PAROLE DI MISTER VINCENZO ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

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