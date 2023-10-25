Italiano: "Quando si vince è merito di tutti, quando si perde è colpa di Italiano. L'allenatore è solo"

Le parole di Vincenzo Italiano dalla sala stampa del Viola Park, il tecnico viola ha risposto alle domande dei giornalisti

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Fiorentina contro il Cukaricki, queste le sue parole:

"Dobbiamo pensare al campo e allo spogliatoio, se si vince lo facciamo tutti, se perde lo fa solo l'allenatore, lo dicono tutti che l'allenatore è un uomo solo, qui è confermatissimo. Dobbiamo pensare al Cukaricki, abbiamo fatto un inizio di stagione straordinario. Non dobbiamo pensare che una partita sottotono deve toglierci la concentrazione da quando fatto fino ad ora.

Nico sa che può essere decisivo, gli altri su questo devono migliorare, ci si arriva attraverso il lavoro e una crescita individuale, serve allenamento per migliorare le lacune, più di questo non possiamo fare. Ci sono caratteristiche diverse, chi è più bravo a mettere pallone in mezzo. Abbiamo avuto una trentina di situazione contro l'Empoli in cui dovevamo fare meglio nelle scelte

Domani fuori Bonaventura e Biraghi, Ikonè si è allenato, speriamo possa sentire meno dolore e che la strada presa per risolvere il suo problema sia quella giusta. L'avversario è un avversario a cui dobbiamo tenere molta attenzione.

Beltran può giocare solo attaccante, da punta o da sotto punta, non può fare altri esterni. Va forte, sta soffrendo molto, sa che poteva avere qualche gol in più. Lucas mi piace come atteggiamento, i nostri attaccanti

Pierozzi è andato in primavera, ha avuto un problema serio, vogliamo metterlo in linea con gli altri, l'infortunio di Dodò ci ha messo in difficoltà. Kayode sta facendo robe straordinarie ma non può giocarle tutte, cercheremo di rimettere in forma Pierozzi perchè abbiamo bisogno di lui.

Non è stato riportato in maniera corretta il mio concetto sull'obiettivo. Tra Coppa Italia, Conference e campionato vogliamo rivivere un percorso bellissimo che ci porta a poter vincere un trofeo, anche in campionato vogliamo far bene. Ho detto che in campionato vogliamo guadagnare delle posizioni, non ho mai detto di preferire una competizione anzichè un'altra.

Contro l'Empoli abbiamo perso ma vogliamo e dobbiamo reagire. Tutto ciò che viene dall'esterno non ci deve distogliere da quello che è il nostro obiettivo, ovvero vincere le partite e andare forte in ogni partita, non abbiamo nessun obiettivo precluso.

Ikonè è un calciatore che ha grande spunto e che può creare superiorità, deve migliorare quando va a concludere ed essere più esigente con se stesso. Gli piace venire dentro e lavorare con i compagni. Bisogna convincerlo che può fare bene giocando anche a sinistra, Maxime si sta allenando bene, ci sta che possa giocare domani, ha caratteristiche molto simili ad Arthur quindi o gioca uno o gioca l'altro"

AMRABAT DISASTROSO CONTRO IL MANCHESTER

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