Maxime Lopez si allontana dalla Fiorentina. Corriere dello Sport: “È la prima soluzione per il Napoli”

Secondo il Corriere dello Sport, in orbita Napoli sta circolando il nome di Maxime Lopez, calciatore seguito anche dalla Fiorentina per sostituire Amrabat. Secondo il quotidiano in edicola, il regista in uscita dal Sassuolo è la prima scelta in casa Napoli e potrebbe dunque essere l’alternativa a Lobotka. Inoltre, il francese è più che sufficientemente aggiornato sui metodi di un allenatore che è stato già il suo punto di riferimento dal 2016 al 2019 all’Olympique Marsiglia, Rudi Garcia.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU NGONGE