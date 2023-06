Il Tirreno: “Maxime Lopez obiettivo della Fiorentina: può arrivare con la formula giusta per 11-12mln”

Sofyan Amrabat lascerà la Fiorentina è solo questione di tempo, per trasferisi in Liga. I viola però sono già al lavoro per trovare un sostituto ed il primo della lista è Maxime Lopez del Sassuolo. Secondo Il Tirreno i neroverdi chiedono circa 15 milioni. Con la giusta formula si può chiudere a 11-12mln.

