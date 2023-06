Da Roma scrivono: “La Lazio vuole Cabral, la Fiorentina chiede 20 milioni. Dia il sostituto a Firenze”

Secondo quanto riportato in esclusiva da laziochannel.it, il club capitolino è interessato all’attaccante della Fiorentina, Cabral, per ricoprire il ruolo di vice di Ciro Immobile.

La trattativa per portare Cabral alla Lazio sembra essere ancora in una fase preliminare, ma fonti vicine al club hanno confermato l’interesse per il talentuoso attaccante viola. Cabral, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, si è messo in mostra la scorsa stagione con prestazioni di grande livello, contribuendo con 17 gol e 2 assist tra campionato e coppe.

La Lazio vede in Cabral il profilo ideale per supportare Immobile nell’attacco laziale. Il giocatore, dotato di una buona tecnica individuale e di un istinto realizzativo, potrebbe offrire un’alternativa importante nell’undici di Sarri.

Inoltre, la possibilità di avere un attaccante di tale calibro sulla panchina darebbe maggiore profondità e competitività alla rosa biancocelesteTuttavia, per sbloccare la trattativa, la Fiorentina ha mostrato interesse per l’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia. I viola sembrano decisi a strappare il promettente giocatore ai campani, perfetto sostituto di Cabral. Dia, che ha attirato l’attenzione grazie alle sue ottime prestazioni nella scorsa stagione, rappresenta un’opzione interessante per la Fiorentina e potrebbe essere un elemento chiave nel negoziato.

La Lazio, quindi, deve valutare attentamente questa possibilità e trovare un accordo con la Fiorentina che possa soddisfare entrambe le parti. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, Cabral potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento nel reparto offensivo della squadra capitolina, offrendo alternative e freschezza in attacco.L’entusiasmo tra i tifosi della Lazio è palpabile, poiché la prospettiva di avere un attaccante del calibro di Cabral a supporto di Immobile potrebbe rappresentare un salto di qualità per la squadra. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se la Fiorentina riuscirà a convincere la Salernitana a cedere Boulaye Dia, aprendo la strada all’arrivo di Cabral nella capitale.

LE PAROLE DI PEDULLÀ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA