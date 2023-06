Pedullà: “Berardi? Poche chance per la Fiorentina. Maxime Lopez costa 20 milioni, Carnesecchi resta all’Atalanta”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

VICARIO “Il Tottenham è arrivato con 20 milioni più bonus, l’Empoli fa la plusvalenza da 10-12 milioni. Lo hanno riscatto a 10 milioni dal Cagliari, giusto fare questa plusvalenza”.

PORTIERI “Dobbiamo seguire anche questo nome, dobbiamo capire cosa fanno Audero e Falcone. E soprattutto chi sarà l’allenatore della Sampdoria, che al momento non lo sanno nemmeno in società. Sicuramente Falcone non fa il vice di Audero e Audero non farà il vice di Falcone. Mi stupire anche che Audero faccia il vice di qualche altro. Al momento non riesco a starci nella sua testa. Vediamo come va quel mini giro di portieri, vediamo Silvestri, vediamo la situazione in casa Juve tra Szczesny e Perin. Szczesny ha dato un diktat chiaro: vuole rispettare i due anni di contratto, da 6,5 milioni a stagione”.

TERRACCIANO “Al momento è in Sardegna. Il suo procuratore ha avuto garanzie che farà il titolare. Ma è una cosa normale. Pastorello ha anche detto delle cose su Lukaku che sono andate esattamente al contrario. Inoltre, Lukaku ha anche cambiato agente. La Fiorentina ha un ottimo rapporto con Terracciano, lo apprezza”.

CARNESECCHI-MUSSO “Hanno scelto Carnesecchi, ora devono dare via Musso. Carnesecchi era stato accostato alla Juve, all’Empoli, era stato accostato a tutte le società. Sicuramente è nel mirino delle grandi, ma il mercato sta cambiando. Nelle ultime giornate ha giocato Sportiello, Musso non convince Gasperini. Sarà Carnesecchi il titolare al Gasperini. Lo scorso anno, nonostante l’infortunio, la Lazio lo avrebbe preso per 15 milioni perché per Sarri è uno dei predestinati. Poi hanno preso Provedel. Qui si tratta di capire se l’Atalanta trova un estimatore per Musso e, per me, non prenderanno 20 milioni, ma forse nemmeno 12. Il discorso è uguale alla Juve. Chi prende Carnesecchi, si prende il portiere dei prossimi dieci anni”.

DI GREGORIO “Tra Di Gregorio e Cragno uno è stato di troppo. Di Gregorio ha fatto un grande campionato e ha mercato all’estero. A me piace anche Silvestri”.

DRAGOWSKI “In questo momento sta avanzando Baroni per la panchina. Dragowski potrebbe andare a Lecce che ha perso Falcone. La Sampdoria ha cambiato proprietà e lo ha riscattato. Si sta sviluppando il giro dei portieri. Anche la Roma sta pensando al portiere, di Rui Patricio è contenta 6 in una scala da 1 a 10. Ma con Vicario via si assottiglia tutto il resto”.

ZANIOLO-BERARDI “Confermo quanto ho detto martedì. C’è stato un sondaggio della Fiorentina, ma non ci sono margini di manovra. Difficilmente ci saranno margini di manovra anche per Berardi. Dico difficile perché di impossibile non c’è niente nel calciomercato. È molto complicato pensare che Berardi lasci il Sassuolo per andare a non giocare la Champions. Berardi in Italia potrebbe andare solo alla Lazio. O al Napoli nel caso in cui Politano e Lozano vadano via. Ma gli Azzurri non sono tipici a prendere un calciatore di 29 anni. Volontà della Fiorentina non spingere sull’investimento? Spacca la torta, 33 Berardi che vorrebbe andare a giocare la Champions, 33 la Fiorentina che non raggiunge la cifra e 33 che il Sassuolo spera di trattenere Berardi. Oggi Berardi lo prendi per 20 milioni più qualche bonus, secondo me. Quando si dice sogno, bisogna anche dire se è una cosa concreta”.

ATTACCANTI “Retegui spinge per venire in Italia, ma è la seconda scelta di tutti, magari diventerà la prima di qualcuno tra un mese. Al momento deve aspettare. Dia è stato riscattato a 13, la Salernitana vuole 25. Lo prenderei subito, non è la prima punta classica ma è un carro armato calcistico. Scamacca servono 20 milioni, forse anche 22-23. Se stiamo dietro un nome, rischiamo di fare testa coda. Serve ragionare sulla qualità, non sul nome. Io penso a Nzola con gli esterni della Fiorentina, crea spazi e si porta due difensori dietro. Non sottovalutiamolo. Se ti porto il simil Jovic e poi tra un anno siamo a riparlare che serve un altro nome, non serve a niente. Cosa me ne faccio del nome? Serve l’intuizione. E questa potrebbe essere Nzola perché se ti porta 15 gol, va meglio del nome. Al momento bisogna aspettare”.

JUVENTUS “Locatelli? Ci vogliono almeno 30 milioni. In casa Juventus tutti sono in vendita, nessuno è incedibile. La Juve prenderà Weah, non è più un attaccante ma gioca a tutta fascia. Prenderebbe il posto di Cuadrado. Su Chiesa ci sono Liverpool e Newcastle, se portano 55 milioni se ne va. Se per Locatelli ne portano 30 milioni, magari anche 26-27 va via anche lui”.

MAXIME LOPEZ “Non costa 10 milioni, ma 20 milioni e forse qualcosina in più. Piace anche alla Lazio. È un grande giocatore, lo tradisce la fisicità ma è un grande giocatore”.

PAREDES “Faccio fatica a pensare in Italia, ha un ingaggio importante. La Juve lo aspettato fino ad agosto per richiesta di Allegri. C’era un obbligo se la Juve fosse andata alla fase ad eliminazione di Champions, l’obbligo è caduto ed è diventato un riscatto. Uno dei pochi casi in cui la mancata qualificazione ha aiutato la Juve. Ha un ingaggio extra large, va chi gli garantisce l’intero ingaggio”.

JORGINHO “Vuole tornare in Italia”.