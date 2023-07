Gazzetta: “Dominguez, pista difficile. All-in su Maxime Lopez del Sassuolo per il post Amrabat”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centrocampo della Fiorentina, la situazione Amrabat è piuttosto chiara, si cerca il sostituto. Adesso anche la Fiorentina sa che cedere Amrabat è nell’ordine delle cose. Non lo è svenderlo. Per questo si aspetta un’offerta intorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il mediano. Offerta ancora non recapitata da nessuno malgrado il Manchester United abbia già trovato un accordo con il suo entourage e l’Atletico Madrid resti sullo sfondo, interessato.

La Fiorentina sta da tempo mappando il mercato dei centrocampisti. E’ sempre piaciuto Dominguez (’98), anche se strapparlo al Bologna sembra cosa piuttosto complicata. Nelle scorse settimane si è poi registrato l’interesse per Maxime Lopez (’97) del Sassuolo, giocatore dalla valutazione importante per il quale la concorrenza è serrata. Il casting prosegue. Nel frattempo, se non ci saranno novità, Amrabat si presenterà il 19 luglio nel ritiro al Viola Park. Anche se difficilmente ci resterà a lungo.

