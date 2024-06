La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: “Grazie per aver onorato la maglia viola”

Giornata di addi e saluti in casa Fiorentina. Il club viola ha salutato prima i giocatori a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza, vale a dire Castrovilli, Duncan e Bonaventura. Poi, successivamente, hanno salutato i giocatori che erano in prestito e che non sono stati riscatti: Belotti, Arthur, Faraoni e Maxime Lopez. Ecco il post di saluti per gli ultimi quattro calciatori: “Grazie per aver onorato la maglia viola”

