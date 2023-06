Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in caso di offerta da 30 milioni Amrabat lascerà la Fiorentina, il marocchino ha chiesto di andare in un grande club. Chi può sostituirlo? Ai viola piace Dominguez del Bologna, il quale ha un contratto in scadenza nel 2024 ma anche Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Un profilo dunque in grado di alzare il livello. Bianco andrà via in prestito, Duncan potrebbe essere ceduto, Castrovilli ancora verso il rilancio.