Gazzetta: “Maxime Lopez obiettivo per il centrocampo, costa 15 milioni. Si deprezza Amrabat”

La Viola ha altri reparti da rinforzare: la difesa, appunto, e il centrocampo dove Italiano ha chiesto un regista individuato al momento, in Maxime Lopez. E il Sassuolo chiede non meno di 15 milioni. Servono entrate serie e il tesoretto Amrabat continua a deprezzarsi. In Lizza sono rimaste Liverpool e Newcastle, mentre lui vorrebbe la Spagna (Atletico o Barcellona). Ma il prezzo scende: dai 40 iniziali ora si parla di poco più di 20. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

