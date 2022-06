Bucchioni: “Maxime Lopez al posto di Torreira? Magari, forte forte. Belotti non interessa alla Fiorentina”

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel corso del suo intervento a Radio Bruno, ha parlato anche di Maxime Lopez in possibile orbita Fiorentina, centrocampista classe 1997 francese del Sassuolo, queste le sue parole:

Credo che il nome di Torreira ci sia nei nomi, non è stato scaricato dell’allenatore, quando hai una filosofia di gioco, puoi anche cambiare Torreira con un giocatore alle stesse qualità. Però Torreira lo hai già avuto e lo conosci, se non hai lui devi avere uno bravo come lui o magari anche meglio. Se dovesse essere Maxime Lopez, non avevo mai sentito questo nome accostato alla Fiorentina, ma questo è forte forte, lo guardo da due anni, grande intelligenza, è veramente bravo, ha capacità aerobiche, è cattivo, ha visione.

Belotti non interessa, non mi risulta che possa arrivare alla Fiorentina per quello che ne so io, non è adatto al gioco di Italiano, va bene con Ventura in un calcio diverso da quello che fa adesso la Fiorentina. Dodo è davvero forte, è un terzino che fa bene le due fasi, è meglio di Odriozola, magari arrivasse davvero, sarebbe un grande colpo. Milenkovic? Nell’incontro tra Italiano e la società viola di mercoledi sarà presente anche Ramadani e voglio pensare che si parli anche del rinnovo di Milenkovic”