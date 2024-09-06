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M. Lopez: "Alla Fiorentina c'era pressione e entusiasmo, hanno investito 120 milioni nel centro sportivo"

Maxime Lopez, centrocampista francese reduce dalla stagione alla Fiorentina che il Sassuolo ha venduto questa estate al Paris FC, ha parlato a RMC Sport. Il giocatore, dopo aver ammesso di aver vissut...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2024 11:32
M. Lopez: "Alla Fiorentina c'era pressione e entusiasmo, hanno investito 120 milioni nel centro sportivo" -
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Maxime Lopez, centrocampista francese reduce dalla stagione alla Fiorentina che il Sassuolo ha venduto questa estate al Paris FC, ha parlato a RMC Sport. Il giocatore, dopo aver ammesso di aver vissuto un periodo difficile a causa della mancanza di offerte durante l'estate, ha spiegato: "Ho abbattuto un muro... Giocatori, abbiamo tutti un nostro ego ma cosa volete fare? Io sono arrivato il Ligue 2 senza alcuna pretesa.

La sua esperienza in Italia fra Sassuolo e Fiorentina?
"La mia partenza dall'OM nel 2021 fu dovuta ad aspetti sportivi. Con Villas-Boas non giocavo granché. Mi metteva in campo come attaccante di destra e non aveva senso. Avevo 22 anni e dovevo fare una scelta. In Italia in termini di atmosfera, Sassuolo era orribile. Alla Fiorentina invece ho ritrovato alcuni aspetti di ciò che mi mancava a Marsiglia. Hanno investito quasi 120 milioni nel centro di allenamento, c'era pressione ed entusiasmo". Parole riportate da Tuttomercatoweb

PAROLE DI BOVE

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