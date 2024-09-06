M. Lopez: "Alla Fiorentina c'era pressione e entusiasmo, hanno investito 120 milioni nel centro sportivo"

Maxime Lopez, centrocampista francese reduce dalla stagione alla Fiorentina che il Sassuolo ha venduto questa estate al Paris FC, ha parlato a RMC Sport. Il giocatore, dopo aver ammesso di aver vissut...

Maxime Lopez, centrocampista francese reduce dalla stagione alla Fiorentina che il Sassuolo ha venduto questa estate al Paris FC, ha parlato a RMC Sport. Il giocatore, dopo aver ammesso di aver vissuto un periodo difficile a causa della mancanza di offerte durante l'estate, ha spiegato: "Ho abbattuto un muro... Giocatori, abbiamo tutti un nostro ego ma cosa volete fare? Io sono arrivato il Ligue 2 senza alcuna pretesa.

La sua esperienza in Italia fra Sassuolo e Fiorentina?

"La mia partenza dall'OM nel 2021 fu dovuta ad aspetti sportivi. Con Villas-Boas non giocavo granché. Mi metteva in campo come attaccante di destra e non aveva senso. Avevo 22 anni e dovevo fare una scelta. In Italia in termini di atmosfera, Sassuolo era orribile. Alla Fiorentina invece ho ritrovato alcuni aspetti di ciò che mi mancava a Marsiglia. Hanno investito quasi 120 milioni nel centro di allenamento, c'era pressione ed entusiasmo". Parole riportate da Tuttomercatoweb

PAROLE DI BOVE

https://www.labaroviola.com/bove-si-gode-la-nazionale-volevo-questo-gol-da-tempo-la-fascia-di-capitano-e-un-onore/267181/