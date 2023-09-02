Maxime Lopez è arrivato a Firenze: "Sono molto felice, arrivo in una grande squadra. Forza Viola"

Maxime Lopez è arrivato a Peretola con un volo privato

Maxime Lopez è arrivato con un volo privato poco fa a Peretola, pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla Fiorentina. Complici le due giornate di squalifica sarà arruolabile dalla quinta. "Sono molto felice di arrivare in una squadra forte. Ci vediamo presto. Forza Viola!"

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