Maxime Lopez ammette: "Non ho parlato con Ikonè, spero possa venire qui, sarebbe il benvenuto"

Ikonè potrebbe andare a giocare al Paris FC, nel club dove gioca il suo grande amico Maxime Lopez, che ne ha parlato ai media

Maxime Lopez, ex centrocampista della Fiorentina e grande amico di Ikonè, ha parlato del possibile trasferimento di Ikonè al Paris FC, che il mercato racconta sia interessata proprio all'esterno francese viola, queste le parole di Maxime Lopez:

Non ti mentirò, ne ho parlato con lui. Poi va bene, è bello dire che il Paris FC può attrarre giocatori così. Verrà o non verrà? Questo non lo so. Abbiamo una buona squadra per andare lì (in Ligue 1 ndr) . Dopo il periodo di trasferimento non so più nulla. Ma se "Jorko" vuole venire, sarà il benvenuto.

TMW RIVELA: "NESSUNA TRATTATIVA TRA LA FIORENTINA E IL NAPOLI PER NGONGE"

https://www.labaroviola.com/tmw-rivela-ngonge-non-interessa-alla-fiorentina-nessun-contatto-con-il-napoli-pongracic-resta/285977/