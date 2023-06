Orlando sicuro: “La scelta di De Laurentiis era Italiano, non so cosa sia successo. Garcia rischioso”

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli, ADL ha scelto Rudi Garcia:

“Gli faccio l’in bocca al lupo. Bisogna dar atto al presidente che al di là delle contestazioni ,poi riesce a mettere tutti d’accordo con i risultati. Vedo questa una mossa rischiosa, ma rischia chiunque dopo Spalletti. A parte il primo anno con la Roma, poi è andato in giro senza ottenere grossi risultati. Conosce l’Italia e usa il 4-3-3, bisogna attendere e vedere. Pensavo arrivasse Italiano, era quella la mossa che voleva fare il presidente, poi non so cosa sia successo. Io comunque mi aspetto delle cessioni eccellenti, sarei stupito se rimanessero tutti. Spero Osimhen rimanga ma Kim sento che ha diverse offerte. Credo che Garcia, fuori dal giro da un po’, abbia accettato anche con questi rischi”

ORE CALDE PER IL FUTURO DI AMRABAT: IL GIOCATORE E’ IN SPAGNA PER TRATTARE