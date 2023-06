Lady Radio: “Amrabat è in Spagna per trattare la propria cessione. Atletico in vantaggio sul Barça”

Continua a tenere banco la vicenda Sofyan Amrabat in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Lady Radio il centrocampista marocchino sarebbe in Spagna da ieri con l’obiettivo di concretizzare la sua cessione. Infatti sono in terra iberica le 2 squadre che al calciatore interessano: l’Atletico Madrid e il Barcellona. Con i Colchoneros, che secondo l’emittente sarebbero avanti nella corsa al mediano.