Pedullà: “Vicario alla Fiorentina da seguire. Zaniolo non è nei programmi. A Berardi piace calcio di Italiano”

Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

VICARIO-ONANA “Non si è mosso nulla per Onana. La richiesta dell’Inter è importante, non transige. Il discorso per Koulibaly, Lukaku e Chalobah non può inquinare la loro posizione per Onana. Ma siamo al 16 giugno, siamo all’alba del mercato. Se non si dovesse sbloccare la situazione Onana, il discorso Fiorentina per Vicario sarà da seguire. La Fiorentina prenderà un portiere. Ti faccio il nome anche di Silvestri, non sono sicuro che rimanga all’Udinese e potrebbe piacere alla viola. La mettiamo lì. Ma Vicario è il portiere che piace alla Fiorentina. Non chiederanno meno di 20 milioni, forse anche di più ma si può battere il discorso con una contropartita tecnica. I rapporti con l’Empoli li abbiamo raccontati la scorsa estate, ora si sono ricuciti. È una traccia, da questa dobbiamo partire e dobbiamo quindi aspettare. Deadline Onana? È chiaro che sarà una situazione che dovrà essere chiarita per metà luglio. L’Inter quest’anno non ha necessità di vendere come lo scorso anno. Poi, però, c’è il mercato delle follie. Ma dal summit di qualche giorno con Inzaghi, Onana è tra gli imprescindibili. Valutazione? 20 milioni, ne hanno pagati 10 per riscattarlo. Per 13-14 più una contropartita si può fare secondo me. Ma non ci sono le offerte dello scorso nel giro portieri”.

AUDERO “La Sampdoria sta risolvendo tutti i problemi, credo si iscriverà al prossimo campionato. La settimana prossima usciremo da questo equivoco. Con un progetto competitivo, potrebbe rimanere anche alla Sampdoria. Radrizzani è andato per questo”.

FALCONE “Il Lecce lo vuole trattenere”

CARNESECCHI “Se io fossi l’Atalanta, lo farei giocare. Le ultime le ha giocate Sportiello al posto di Musso. L’Atalanta ne azzecca 8, ne sbaglia 2. Vedremo”.

MILENKOVIC “Faccio fatica a pensare che Milenkovic sia il primo nome per sostituire Kim. Fra quindici giorni si entra nei famosi giorni della clausola di Kim che vale solo per l’estero. Ad oggi, non vedo Milenkovic nei primi tre posti della lista del Napoli”.

DIFENSORI “Igor probabilmente uscirà. Penso che arriveranno due difensori. Vediamo il giro degli allenatori, come a Lecce. Baschirotto è stato preso a 250 mila euro con la volontà di farlo giocare come terzino destro, poi ha giocato come difensore centrale. Perché due nomi? Non vedo blindatissimi tutti, facciamo 1-2 difensori. Uno sicuro, con la possibilità che sono due, non vedo nessuno incredibile. Ad oggi, 16 giugno, se mi chiedi se restano tutti e tre, tranne Igor, non ti metterei il 100% di permanenza. Probabilmente hai bisogno di qualcosa a destra. Pierozzi? Per me ci puoi puntare, per me è pronto”.

ZANIOLO “La premesse che ti faccio è che non voglio entrare in rotta di collisione con colleghi corretti e che stimo. A me non risulta ne un contatto ne un sondaggio, ne una profondità ad oggi. E ti potrei dire anche a domani. Poi le vie del mercato sono ineguagliabili. Zaniolo vuole rientrare in Italia, ma ha rispetto del Galatasaray. Si può prendere per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. C’è una clausola di 35 milioni, ma c’è il patto che non ti. A gennaio c’era il Milan, oggi vedo la Juve in attesa di capire cosa farà Rabiot, Chiesa e i soldi di Kulusevski. Quindi vedo la Juve, soprattutto, a conferma dell’interesse del Gala per McKennie. Al netto di questa cosa che verificheremo, non vedo una profondità con la Fiorentina. Ha l’ambizione di tornare in Italia per giocare in un top club. Ma se non si dovessero verificare tutte queste situazioni, non escludo che possa restare al Galatasaray”.

BERARDI “Piace da sempre alla Fiorentina, non si può dire che non piace ai viola. Adesso per Berardi si può prendere per 20+5 di bonus, un tempo si parlava da 30 più bonus fino ai 40. È un classe ’94, potrebbe essere l’ultimo pullman. Che oggi ci sono dei sondaggi o contatti tra la Fiorentina, ho dei dubbi. Le parole di Dionisi sono chiare, come se diventasse matto con un Sassuolo senza Berardi. Forse è l’ultima estate per il salto. Io mi fermo, per ora, che alla Fiorentina piace. Poi vediamo. Sul fatto che il Sassuolo lo voglia liberare per una squadra che non gioca le Coppe ho qualche riserva, che possa piacere alla Lazio ho qualche certezza e ho qualche certezza anche che il Sassuolo lo possa liberare per una squadra che gioca la Champions con un’offerta congrua. Non mi risulta il Napoli. Ama Firenze, gli piace calcisticamente Firenze e Italiano. La differenza tra Berardi e Zaniolo è tracciante. Siamo oggi nel campo delle ipotesi. Situazione Lazio? Piace, ma guarda come è messa sugli esterni. Se spendono 22 milioni, è normale pensare che giocasse titolare. Magari prendono una prima punta giovane e decidono di dirottare Felipe Anderson come prima punta. Lo ha già fatto con risultati importanti, lo ha fatto anche Mertens. Ma al momento non c’è trattativa e mi sento di smentire che Berardi alla Lazio non è a un passo”.

ORSOLINI “È un nome che va speso per la Fiorentina”.

SCAMACCA “Il West Ham ha speso 36 più 6 di bonus. La Roma lo vuole in prestito, se arriva qualcuno che offre 18-20 con obbligo di riscatto avrà la preferenza. Quello che ti posso dire che Scamacca voglia andare via. C’erano già stati gli incontri il Milan, Pinto è andato a Londra. Ma se arrivasse qualcuno con un’offerta cash, avrebbe la corsia preferenziale. Perché ha rotto con Lucci? Perché se l’è presa con lui quando gli ha dato il consiglio di andare in Inghilterra e poi non ha giocato. È andato, ha avuto problemi, non ha giocato, vuole tornare e ha dato la colpa al procuratore. Lucci ha un grande rapporto con Pradè, ne hanno parlato ai tempi del Sassuolo”.

ICARDI “Sta bene al Galatasaray, guadagna 10 milioni e ha offerte dall’Arabia di 20-25 milioni”.