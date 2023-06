Il retroscena, contatto Pradè-Berardi dopo Sassuolo-Fiorentina, il Sassuolo disposto a trattare cessione

Il nome di Berardi in casa Fiorentina non è mai passato di moda. Due anni fa l’esterno classe 1994 è stato il grande obiettivo di mercato viola ma l’offerta che è stata fatta fu ritenuta inaccettabile per ammissione dello stesso dirigente neroverde Carnevali. La valutazione di Berardi, rispetto a quella sessione di mercato, è scesa, siamo passati da 30/35 milioni ai 20 milioni di adesso. Il club viola aveva offerto solo 15 milioni e anche lo stesso calciatore non prese per niente bene questa proposta.

Adesso la storia potrebbe anche ripetersi, si spera con un epilogo diverso. La Fiorentina è alla ricerca di un esterno da mettere sulla fascia opposta a quella di Nico Gonzalez e che alzi il livello delle prestazioni rispetto agli attuali Ikonè, Sottil e Kouamè. Berardi è un profilo mai tramontato. Dopo l’ultima gara di campionato tra Sassuolo e Fiorentina, il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato con Berardi chiedendo la sua disponibilità al trasferimento a Firenze, ricevendo l’apertura del calciatore.

Nella stessa giornata anche con Carnevali c’è stato primo sondaggio per capire qual è la situazione intorno al ragazzo. Ai dirigenti viola è stato fatto presente che la Lazio fa sul serio con il calciatore ed è anche arrivata una prima proposta sul tavolo della società emiliana di 15 milioni più una contropartita tecnica. La stessa proposta potrebbe essere fatta dalla Fiorentina con Riccardo Sottil che potrebbe finire sul piatto.

Insomma, vedremo se la società viola deciderà di aprire davvero la trattativa con il Sassuolo. Siamo alle fasi preliminari, senza dimenticare che gli stessi discorsi sono partiti con il Bologna per Riccardo Orsolini a conferma della volontà di portare un esterno di valore alla corte di Vincenzo Italiano

