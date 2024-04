Di Marzio: “Italiano si allontana da Napoli, è più orientato a dire di sì al Bologna”

Con la stagione 2023/2024 che volge al termine, è tempo di fare delle valutazione per il futuro. Il Napoli cambierà allenatore e per la panchina azzurra resistono tre candidati forti: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Scendono le quotazioni di Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina, infatti, è più orientato a dire di sì al Bologna se e quando Thiago Motta dovesse comunicare il suo addio al club. Tutti e tre gli allenatori precedentemente citati (Conte, Gasperini e Pioli) sono già stati sondati dalla dirigenza azzurra e hanno dato disponibilità di massima, ognuno con presupposti e costi diversi. Non risultano altre new entry tipo Vincenzo Montella. La decisione finale, dunque, spetterà ad Aurelio De Laurentiis.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

