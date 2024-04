A Nocera grande accoglienza per la Fiorentina, cori e pizza in onore di capitan Biraghi

“Mandateli in serie B” . A dirlo sono stati (presumibilmente) i tifosi della Nocerina che hanno accolto i calciatori della Fiorentina, giunti intorno alle 18:30 questo pomeriggio alla stazione ferroviaria di Nocera Inferiore, scelta come fermata del treno charter per raggiungere il luogo del ritiro pre-partita.

A testimoniare i momenti dell’accoglienza di Italiano e i suoi uomini, è stata l’emittente Rta Live sui propri canali social. Nelle immagini video postate sulla pagina Facebook si vedono tanti tifosi sia all’interno, sia all’esterno della stazione che hanno incitato i viola. Le voci sono chiare, udite più volte: “Domani mandateli in serie B”. Il riferimento ai granata e ad una retrocessione aritmetica in caso di determinate condizioni (non solo una sconfitta in casa ma anche i risultati delle altre in lotta retrocessione) è ancora più chiaro. La rivalità calcistica dunque, molto sentita dai sostenitori della squadra di Nocera, attualmente militante nel campionato di serie D, si è fatta spazio in un sabato pomeriggio dove in tanti si sono “affacciati” ad accogliere e a salutare l’avversaria granata di domani. Lo riporta salernitananews