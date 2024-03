È De Laurentiis vs Uefa: avviata procedura disciplinare dopo l’interruzione dell’intervista di Politano a Sky

L’Uefa ha aperto un procedimento nei confronti di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per violazione delle regole sui media. La disciplinare si muoverà a seguito del comportamento assunto dal patron della squadra partenopea, in quanto aveva interrotto l’intervista di Matteo Politano a Sky, alla vigilia del match di Champions contro il Barcellona. A De Laurentiis è imputata la violazione di “regole basiche di una buona condotta” e rischierebbe una multa in denaro. Lo riporta Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia.

