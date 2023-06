Corriere dello Sport scrive: “Uno sgarbo di De Laurentiis a Commisso per Italiano non è contemplato”

Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore del Napoli dopo l’addio di Luciano Spalletti. Italiano è uno dei nomi preferiti in Campania ma fino ad ora non ci sono stati contatti diretti. Mercoledì, intanto, la Fiorentina di Italiano giocherà la finale di Conference con il West Ham e dunque anche il suo nome comincerà a scalare posizioni. Fermo restando Commisso, con cui il presidente del Napoli ha un ottimo rapporto: uno sgarbo al collega e all’amico non è minimamente contemplato.

