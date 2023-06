Bel gesto della Lazio Under 16: perde con Fiorentina ma aspetta i Viola in spogliatoio per complimentarsi

La Fiorentina Under 16 accede alle semifinali Nazionali dopo aver battuta la Lazio nella gara di ritorno allo Stadio Gino Bozzi. I Viola si sono imposti con il risultato di 2-1 e, grazie al 2-2 dell’andata, ha permesso ai Viola di passare il turno. Niente da fare per i biancocelesti che si sono comunque resi protagonisti non solo in campo con un’ottima prestazione ma anche al triplice fischio. La Lazio, infatti, è tornata negli spogliatoi dopo la sconfitta ma i giocatori e lo staff hanno aspettato il rientro della Fiorentina per rendere omaggio alla loro vittoria con applausi e complimenti. Un gesto bellissimo ma allo stesso tempo insolito a livello dei settori giovanili.

