De Laurentiis furioso contro Dazn: “Non daremo più nessuna intervista a loro. Solo con Sky e la Rai”

Napoli vittorioso contro la Juventus, successo importante da parte della compagine partenopea. Prima della conferenza stampa di Francesco Calzona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto capolino nella sala conferenze dello Stadio Diego Armnado Maradona. Il patron azzurro ha annunciato che i tesserati della SSC Napoli non rilasceranno più interviste ai microfoni di DAZN: “Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky e la Rai”, ha sottolineato il presidente.

Il giornalista Marco Cattaneo negli studi DAZN, nei minuti precedenti, aveva così commentato: “Nessun tesserato del Napoli parlerà ai microfoni di DAZN, è una decisione della società. Dispiace per i tifosi che non potranno ascoltare le dichiarazioni dei giocatori azzurri”. Al momento non è noto il motivo della decisione di Aurelio De Laurentiis in merito al veto ai propri tesserati di parlare con l’emittente televisiva che ha i diritti della Serie A.

