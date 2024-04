La Gazzetta scrive: “Napoli in cerca di un tecnico per la prossima stagione: Italiano, Conte e Pioli i più papabili”

Il Napoli di De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, e adesso cresce l’apprensione, visti i tre cambi (di cui nessuno pare azzeccato) in panchina dei campioni d’Italia in carica durante quest’anno. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono tre nomi importanti tra le possibili scelte: Conte, Italiano e Pioli (quest’ultimo in forte inserimento).

“E allora, vietato azzardare ancora, perché quel «questa squadra può allenarla chiunque» pronunciato dal presidente durante la festa scudetto si è trasformato in un boomerang dal quale il Napoli non sa più riprendersi. Ecco perché nella testa del presidente ci sono al momento tre strade. La prima porta al sogno Antonio Conte, la seconda all’occasione Stefano Pioli in caso di separazione dal Milan, la terza a Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina e vecchio pallino di De Laurentiis. Tre filosofie diverse, ma comunque tre nomi importanti. Certo, ripartire da Conte o Pioli sarebbe il biglietto da visita più credibile da spendere sul mercato: sono gli ultimi due tecnici scudetto prima di Spalletti, due che in Italia sanno fare la differenza”.

