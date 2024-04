Corriere Fiorentino lancia l’allarme: “Per i fumogeni i tifosi viola rischiano il divieto della trasferta”

L’episodio dei fumogeni durante Viktoria Plzen-Fiorentina può costare caro. Nonostante gli annunci (in italiano) dal settore occupato dai tifosi viola sono stati lanciati alcuni fumogeni che i calciatori della Fiorentina hanno allontanato dal campo, ma adesso c’è il rischio di sanzioni. Dopo il divieto di assistere alla gara di qualificazione al girone, lo scorso 24 agosto a Vienna contro il Rapid, l’episodio di giovedì rischia di diventare un’ulteriore aggravante nei confronti dei sostenitori gigliati, seppure la tifoseria organizzata non abbia gradito il gesto commesso da alcuni singoli.

Nei prossimi giorni la Uefa potrebbe valutare eventuali sanzioni nei confronti della Fiorentina, che in caso di passaggio del turno affronterebbe la vincente della sfida tra i belgi del Brugge e i greci del Paok Salonicco. Sarebbe una beffa non poter partecipare alla trasferta che potrebbe valere un posto in finale ad Atene: i viola incrociano le dita. In vista di giovedì e delle decisioni degli uffici di Nyon. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

