De Laurentiis tuona: "Marotta fuori luogo. VAR deve intervenire in caso di errore sennò si alimentano sospetti"

"Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c'era. Ma soprattutto, le parole di Conte son...

"Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c'era. Ma soprattutto, le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto: la Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no". Con un comunicato attraverso il sito del Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha risposto alle dichiarazioni del massimo dirigente nerazzurro secondo cui c'era un obiettivo nelle parole di Conte, che dopo la partita con l'Inter aveva parlato del tema.

"Se c'è un errore arbitrale gli addetti alla Var devono chiamare il direttore di gara. Altrimenti, si blocca la crescita del calcio e si alimenteranno sospetti. Inoltre, gli arbitri sono già in contatto diretto con il Var. Per quale motivo non dovrebbero ricevere indicazioni da chi può vedere cosa succede in campo con l'ausilio della tecnologia? Conte ha esplicitato concetti sacrosanti, gli stessi che io sostengo da anni! È necessario fare in modo che non si alimentino sospetti e dubbi, e il rispetto, come sottolineato da Rocchi, dev'essere reciproco per evitare, come ha detto lui, che si incendi il campionato".

NAZIONE: “GUDMUNDSSON PUNTA ALLA CONVOCAZIONE CONTRO IL COMO. PALLADINO A CACCIA DEL SUO RUOLO IDEALE”

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