Ansa: “De Laurentiis chiederà a Commisso di prendere Italiano il giorno dopo la finale di Conference”

(ANSA) – NAPOLI, 02 GIU – De Laurentiis e Spalletti si abbracciano calorosamente sotto gli occhi dei giornalisti nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno, subito dopo la cerimonia di consegna della scultura raffigurante il piede di Maradona da parte di Stefano Ceci, ex manager del calciatore argentino. Ma non è il preludio a un cambio di strategia da parte del presidente o il segno che il tecnico di Certaldo abbia cambiato idea rispetto a quanto già dichiarato dopo la conquista matematica dello scudetto. L’allenatore andrà via da Napoli e si fermerà per un anno, ma il rapporto tra i due è buono, non ci sono musi lunghi o litigi, ci si lascia in amicizia.

Il presidente aspetta che la Fiorentina giochi la finale di Conference League per ufficializzare alla società toscana la richiesta di liberare Vincenzo Italiano, l’allenatore che ha scelto per continuare sulla panchina del Napoli l’opera di Luciano Spalletti. Lo ritiene il più idoneo, il più in linea con l’impronta tattica che è stata data fino ad ora alla squadra. E non c’è da spendere una cifra enorme per lo stipendio, cosa che non guasta.

Domenica si conclude il campionato e con la festa che al `Maradona´ si terrà dopo la partita con la Sampdoria, si volterà pagina per cominciare a programmare il futuro. C’è da sciogliere, oltre a quello dell’allenatore, anche il nodo del direttore sportivo. Cristiano Giuntoli ha chiarito da tempo le sue intenzioni, vale a dire la volontà di lasciare il Napoli nonostante che il suo contratto scada tra un anno. De Laurentiis, invece, non ha chiarito che cosa intenda fare, se lasciarlo libero o costringerlo a rispettare gli impegni a suo tempo sottoscritti.

Oggi il presidente a margine della cerimonia di consegna della scultura a lui stesso, a Spalletti e alla squadra, ha promesso di essere prodigo di notizie alla stampa nel prossimo futuro. «Dobbiamo organizzare – ha detto – un `Napoli intervallo estivo´. Ogni 10 giorni vi collegate con me e vi dico a che punto siamo col calciomercato, così evitiamo di far fare figure barbine a qualche giornalista. Voi siete affamati di notizie, quindi devo darvele. Ci sentiremo il 14 ed il 28 giugno, mi collegherò dall’America». (ANSA).

