Il Mattino scrive: “De Laurentiis ha chiamato Barone per Castrovilli, in caso di cessione il Napoli farà offerta”

Il Napoli dopo aver affidato la guida tecnica della squadra a Rudi Garcia inizia ad allestire la rosa che proverà a difendere il tricolore. Tutto ruoterà intorno alle cessioni di Osimhen e Kim, ma ecco che spunta fuori un nuovo nome per la mediana dei partenopei. De Laurentiis telefona difatti Joe Barone per chiedere informazioni. Nel mirino c’è Castrovilli della Fiorentina. Ecco cosa ha scritto al riguardo l’edizione odierna de Il Mattino: “De Laurentiis ha chiesto al suo amico Joe Barone di tenerlo informato. Se la Fiorentina cede Castrovilli il Napoli vuole presentare un’offerta e il patron azzurro per evitare aste di mercato vorrebbe saperlo in anticipo”. Lo riporta Calcio Napoli 1926.

