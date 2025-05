De Laurentiis porta a casa un altro trofeo, Commisso e la Fiorentina si complimentano col Napoli

Attraverso un tweet pubblicato sul profilo ufficiale, la Fiorentina e il presidente Rocco Commisso hanno voluto rendere omaggio al Napoli di Aurelio De Laurentiis per la conquista dello Scudetto 2025. In poco più di 20 anni sotto la guida dell’imprenditore romano gli azzurri hanno vinto 2 Scudetti, 3 Coppe Italia ed 1 Supercoppa Italiana oltre che aver partecipato per ben 14 volte alla Champions League.

“Il Presidente Rocco Commisso e la Fiorentina si congratulano con il @sscnapoli per la vittoria dello Scudetto“, si legge nel messaggio social, che celebra il trionfo degli azzurri. Un gesto di fair play e sportività, che sottolinea il rispetto tra i due club e il valore del successo raggiunto dal Napoli.