Gazzetta: "De Laurentiis voleva Kean al Napoli, ma ha capito che era impossibile strapparlo alla Fiorentina

La Gazzetta dello Sport concede un retroscena sulla situazione di mercato creatasi in estate attorno a Moise Kean.

La Gazzetta dello Sport spiega che quest'estate il Napoli, e specialmente De Laurentiis, avevano seriamente pensato a Kean per rafforzare l'attacco dei campioni d'Italia. La rosea, in particolare, riporta che il patron degli azzurri, non essendo riuscito a prendere Darwin Nunez ed essendosi trovato in difficoltà sul fronte Lucca, ha provato a contattare la Fiorentina per il Bomber della Nazionale, ma ha subito capito che la strada era improponibile, affondando così il colpo Lucca.