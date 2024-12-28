Corriere dello Sport: “De Laurentiis per Folorunsho chiede 12 milioni ma abbandonata l’idea della % sulla futura rivendita”

Il Napoli non abbassa le sue pretese

I grandi obiettivi del mercato della Fiorentina sono l'esterno d'attacco e un centrocampista. E il nome più seguito è quello di Folorunsho del Napoli. Non nei piani di Antonio Conte, De Laurentiis chiede 10-12 milioni che non sono pochi. Però, rispetto a quest'estate, avrebbe abbandonato l'idea di inserire una percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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